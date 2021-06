Conte a Grillo | Non sarò un leader dimezzato o un prestanome

(Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - "Spetta a Beppedecidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore geloso. Io non potrei mai essere un. Laship politica deve essere chiara e deve avere anche i pieni poteri della comunicazione". Lo ha detto l'ex premier Giuseppe, nel corso della conferenza stampa al Tempio di Adriano. "Ho avuto un fittissimo scambio di mail con Beppe, ho accolto un buon numero delle sue osservazioni. Le altre non possono accoglierle, perché alterano questo disegno e creano confusione di ruoli e di funzioni. Domani mattina ...

Giuseppe: "mi chiese di essere il leader" Giuseppeha indetto una conferenza stampa si è tenuta puntuale alle 17.30 alla Camera di Commercio di Roma .ha ringraziato per l'...il mio futuro non deve interessare nessuno, solo Giuseppe". - 'Nell'approssimarsi all'appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppesono emerse diversità di vedute su alcuni ...L'ex premier duro nei confronti del Garante pentastellato: "Non farò il prestanome di un leader ombra, Non ha senso imbiancare una casa che ha bisogno ...Domani mattina consegnerò i documenti frutto del mio lavoro dapprima a Grillo e poi a Vito Crimi, chiedendo che siano diffusi. Sono condizioni imprescindibili del mio impegno". Così Giuseppe Conte, ...