CAF Cia, Mastrocinque : "Cartelle esattoriali, bene proroghe ma risorse vadano a welfare e assistenza fiscale" (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – "I cittadini e gli intermediari fiscali stanno aspettando l'imminente decreto che consentira`, utilizzando le risorse risparmiate nei precedenti provvedimenti (Sostegni e Sostegni bis), di bloccare fino al prossimo 30 agosto la notifica delle Cartelle esattoriali congelate dal marzo 2020, spostando a settembre i pagamenti delle rate sino ad oggi sospese". È quanto afferma il presidente dei centri di assistenza fiscale CAF Cia Agricoltori Italiani, Alessandro Mastrocinque."Condivisibile – prosegue Mastrocinque – il correttivo approdato oggi al consiglio dei ...

