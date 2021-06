Blinken in visita a Roma: così Di Maio prova a rilanciare la centralità dell’Italia dal Mediterraneo alla Cina (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia torna «crocevia di importanti decisioni a livello globale» e saprà dimostrarsi «ai grande della terra un Paese all’altezza delle più importanti sfide». così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha aperto la lunga settimana che vedrà l’Italia protagonista dell’agenda internazionale. Dalla conferenza, svoltasi oggi, della Coalizione anti-Isis, all’incontro con il segretario di Stato Antony Blinken, negli ultimi mesi Roma è tornata centrale nelle dinamiche decisionali della politica internazionale. June 28, 2021 L’arrivo di Mario Draghi ha rafforzato, come da lui chiarito nei primi ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Italia torna «crocevia di importanti decisioni a livello globale» e saprà dimostrarsi «ai grande della terra un Paese all’altezza delle più importanti sfide».il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha aperto la lunga settimana che vedrà l’Italia protagonista dell’agenda internazionale. Dconferenza, svoltasi oggi, della Coalizione anti-Isis, all’incontro con il segretario di Stato Antony, negli ultimi mesiè tornata centrale nelle dinamiche decisionali della politica internazionale. June 28, 2021 L’arrivo di Mario Draghi ha rafforzato, come da lui chiarito nei primi ...

