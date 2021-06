Bakker-Arthur | Juve e Psg pronti allo scambio

(Di lunedì 28 giugno 2021)ntus e Psg starebbero valutando la fattibilità dello. Il club bianconero, in particolare, non è soddisfatto del rendimento avuto nella scorsa stagione dal centrocampista Brasilia e vorrebbe cederlo ai francesi in cambio del terzino olandese.in vista? L’ operazione è fattibile soltanto con la formula del prestito, visto chepesa sul bilancio dei bianconeri per una cifra attorno ai 59 milioni, e di conseguenza una cessione a titolo definitivo risulterebbe tutt’altro che semplice, con il rischio ...

Juventus, il futuro disempre più in bilico: non si esclude l'ipotesi di uno scambio in prestito condel Paris Saint - GermainDopo una prima stagione in bianconero tutt'altro che brillante,è in attesa ...Calciomercato Juventus, è pronto a partire: scambio in vista con il Psg. Ecco le ultime novità sulla nuova possibile operazione in uscita Migliorare ogni reparto. Andando anche a rimpiazzare quegli ...La società bianconera starebbe valutando uno scambio di prestiti con il Paris Saint Germain: piace il terzino Bakker come alternativa ad Alex Sandro ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Arthur, centrocampista della Juventus, potrebbe essere ceduto in prestito al Paris Saint-Germain in un affare che potrebbe portare a Torino il terzin ...