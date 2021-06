Agricoltura, accordo in Europa sulla riforma della Pac (Di lunedì 28 giugno 2021) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione Europea ha raggiunto l'accordo politico sulla nuova Politica Agricola Comune.“Una riforma storica. Da più di 30 anni non c'era una riforma così strutturata della Pac – commenta il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli -. Elemento qualificante la condizionalità sociale: più diritti per i lavoratori senza incidere sulla burocrazia per le imprese agricole. Tanti elementi che tengono dentro la dimensione ambientale e quella economica. Un accordo che soddisfa molte delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il Consiglioe Pesca dell'Unione Europea ha raggiunto l'politiconuova Politica Agricola Comune.“Unastorica. Da più di 30 anni non c'era unacosì strutturataPac – commenta il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli -. Elemento qualificante la condizionalità sociale: più diritti per i lavoratori senza incidereburocrazia per le imprese agricole. Tanti elementi che tengono dentro la dimensione ambientale e quella economica. Unche soddisfa molte delle ...

