Una Vita e Mr. Wrong, trame 28 giugno: una drastica rottura (Di domenica 27 giugno 2021) Una Vita e Mr. Wrong animeranno il pomeriggio di Canale 5 con innumerevoli colpi di scena e novità, come rivelano le trame di lunedì 28 giugno. Ad Acacias l'attenzione sarà tutta puntata sull'arresto di Maite, mentre in Turchia, tra Ezgi ed Ozgur ci sarà l'ennesimo equivoco che porterà ad un allontanamento tra i due. Una Vita, anticipazioni lunedì 28 giugno: Liberto proverà ad aiutare Maite Ad Una Vita, Camino sarà disperata per l'arresto di Maite e chiederà aiuto a Liberto per poter incontrare la pittrice in prigione. I due si recheranno insieme dalla donna, ma non ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 giugno 2021) Unae Mr.animeranno il pomeriggio di Canale 5 con innumerevoli colpi di scena e novità, come rivelano ledi lunedì 28. Ad Acacias l'attenzione sarà tutta puntata sull'arresto di Maite, mentre in Turchia, tra Ezgi ed Ozgur ci sarà l'ennesimo equivoco che porterà ad un allontanamento tra i due. Una, anticipazioni lunedì 28: Liberto proverà ad aiutare Maite Ad Una, Camino sarà disperata per l'arresto di Maite e chiederà aiuto a Liberto per poter incontrare la pittrice in prigione. I due si recheranno insieme dalla donna, ma non ...

