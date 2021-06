Paura a Roma, francese ‘alterato’ minaccia i passanti con il collo di una bottiglia (Di domenica 27 giugno 2021) Roma – E’ stato un fine settimana intenso quello appena trascorso nella Capitale. Tra movida e illeciti la Polizia Locale è stata impegnata in controlli a tappeto sul territorio. Un episodio grave è accaduto a Piazzale Flaminio dove le pattuglie hanno fermato un cittadino di nazionalità francese di 46 anni intento a minacciare i passanti con il collo rotto di una bottiglia di vetro. L’uomo , che aveva anche lanciato alcune bottiglie di vetro su un mezzo Ama, é stato denunciato per minacce aggravate. In stato di alterazione, è stato affidato alle cure del personale medico per gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021)– E’ stato un fine settimana intenso quello appena trascorso nella Capitale. Tra movida e illeciti la Polizia Locale è stata impegnata in controlli a tappeto sul territorio. Un episodio grave è accaduto a Piazzale Flaminio dove le pattuglie hanno fermato un cittadino di nazionalitàdi 46 anni intento are icon ilrotto di unadi vetro. L’uomo , che aveva anche lanciato alcune bottiglie di vetro su un mezzo Ama, é stato denunciato per minacce aggravate. In stato di alterazione, è stato affidato alle cure del personale medico per gli ...

