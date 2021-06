MotoGP, GP Olanda Assen 2021: Valentino Rossi a terra, moto distrutta (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) Valentino Rossi è caduto nel corso del Gran Premio di Olanda 2021 di motoGP. Il pilota della Yamaha Petronas è finito a terra in curva 7, mentre si trovava in 18esima posizione. Infatti, il numero 46 è incappato in una partenza disastrosa, scendendo dalla 12esima alla 21esima posizione. Di seguito il VIDEO della caduta, fortunatamente senza conseguenze per il pilota, ma in cui la sua moto è andata completamente distrutta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021)è caduto nel corso del Gran Premio didi. Il pilota della Yamaha Petronas è finito ain curva 7, mentre si trovava in 18esima posizione. Infatti, il numero 46 è incappato in una partenza disastrosa, scendendo dalla 12esima alla 21esima posizione. Di seguito ildella caduta, fortunatamente senza conseguenze per il pilota, ma in cui la suaè andata completamente. SportFace.

