Maxi-focolaio Covid a Maiorca, centinaia di positivi e migliaia di giovani in quarantena (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 giovani contagiati, 300 persone in quarantena. È il bilancio di un Maxi-focolaio Covid rintracciato a Maiorca, luogo in cui avrebbero dovuto trascorrere la loro vacanza. Un episodio che, pur non dovendo suscitare allarmismo, può diventare anche una sorta di esempio del fatto che il problema coronavirus sarà ancora per qualche tempo d'attualità, magari non raggiungendo i livelli di drammaticità dei tempi peggiori. Sono in corso indagini rispetto ai motivi per i quali ci sarebbe stata una diffusione così importante del virus, con già alcune situazioni messe nel ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700contagiati, 300 persone in. È il bilancio di unrintracciato a, luogo in cui avrebbero dovuto trascorrere la loro vacanza. Un episodio che, pur non dovendo suscitare allarmismo, può diventare anche una sorta di esempio del fatto che il problema coronavirus sarà ancora per qualche tempo d'attualità, magari non raggiungendo i livelli di drammaticità dei tempi peggiori. Sono in corso indagini rispetto ai motivi per i quali ci sarebbe stata una diffusione così importante del virus, con già alcune situazioni messe nel ...

