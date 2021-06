Matteo Leone | un mese dopo Salerno non smette di piangere

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I tifosi lo portano nel cuore., ad undalla tragica morte, vive nel ricordo del popolo granata e dell’intera città. In contemporanea con la messa in suffragio officiata all’Annunziata, il lavoratore del porto – che proprio sulla banchina riportò le mortali ferite – è stato onorato nella memoria nella vicina piazza Sedile del Campo. Nelle ore in cui l’attenzione è tutta puntata su trust, trustee, Gravina e Lotito, compaiono uno striscione ed una gigantografia. Tanto per non dimenticare i valori. Quelli veri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.