Kaley Cuoco | la scena di sesso in The Flight Attendant | Non sapevo assolutamente cosa fare

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 giugno 2021) La star di The Big Bang Theory,, ha parlato delladiinterpretato in Thee ha ricordato di essere stata aiutata da Michel Huisman. In Theinterpreta la primadidella sua carriera. Secondo quanto rivelato in occasione di una roundtable con The Hollywood Reporter, l'attrice ha avuto diverse difficoltà alle prese con questa sequenza in cui ha recitato insieme a Michiel Huisman. Come riportato da IndieWire, nel ...