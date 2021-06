Italia | Chiesa da bambino aveva predetto tutto | ' Segnerò io'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia Chiesa

Suscitò un gran sorriso, il piccolo Federico, ma alla fine ha avuto ragione lui, eccome. Nel rispondere ad un giornalista che gli chiedeva chi, andato via Batistuta, avrebbe fatto gol per la Fiorentina, il bimbo, in braccio al papà ...Caro nonno, al gol diabbiamo esultato come a quello di Baggio, il 5 luglio 1994, quando il codino più famoso d'ci regalava momenti magici. Ricordi? Momenti che seppur lontani oggi ...Facebook Twitter Pinterest Una lunga maratona di interventi istituzionali ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni del decennale Unesco. Sono trascorsi esattamente 10 anni da quel sabato 25 giug ...Ha già stabilito un record la squadra bergamasca, ma in testa a questa speciale classifica c’è la Juve, sul podio anche un’altra italiana L’Atalanta ha già mandato in gol ben quattro giocatori diversi ...