Gp Stiria: Sainz 'bel passo, ora miglioriamo in qualifica' (Di domenica 27 giugno 2021) "Oggi il passo della macchina era molto buono,è andata bene con le gomme. Dobbiamo trovare qualcosa per migliorare in qualifica per riuscire a partire più avanti e sfruttare il miglior passo che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) "Oggi ildella macchina era molto buono,è andata bene con le gomme. Dobbiamo trovare qualcosa per migliorare inper riuscire a partire più avanti e sfruttare il migliorche ...

