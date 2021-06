Ginnastica | CdM salto trampolino Coimbra 2021 | Patisso e Oloi di bronzo nel sincro

(Di domenica 27 giugno 2021) Samuelee Dariohanno chiuso al meglio la Coppa del Mondo dielastico a(Portogallo). Gli azzurri delhanno conquistato la medaglia dicon il totale di 48.720 nella finale di specialità. La vittoria è andata ai bielorussi (50.450 punti), mentre il secondo posto ai russi (50.150). Tanta gioia per l’allenatore Luigi Meda e il capodelegazione Francesca Beltrami. Non sono poi mancati i complimenti di Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico Nazionale: “Questo è un grande risultato, anche di tattica perché ieri abbiamo volutamente svolto un esercizio ...

La stagione del Trampolino Elastico fa tappa a Coimbra, dove sabato 26 e domenica 27 giugno andrà in scena l'appuntamento con la Coppa del Mondo . Il Direttore Tecnico Nazionale della sezione, ...Dopo il circuito delle World Cup la stagione agonistica dei piccoli attrezzi prosegue con il Campionato Europeo diRitmica in programma a Varna, in Bulgaria, dal 9 al 13 giugno 2021.La stagione del Trampolino Elastico fa tappa a Coimbra, dove sabato 26 e domenica 27 giugno andrà in scena l’appuntamento con la Coppa del Mondo. Il Direttore Tecnico Nazionale della sezione, Giuseppe ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista venerdi' 18 giugno, in tv: 8.55 - SkyMotoGP: Motomondiale, Gp Germania. Libere 1 Moto3 9.50 - SkyMotoGP: Motomondiale, Gp Germania. Lib ...