Gina Coladangelo, chi è l’amante di Matt Hancock (Di domenica 27 giugno 2021) Origini italiane inconfondibili, amica dell’ex ministro della sanità fin dai tempi dell’università e moglie di un magnate inglese: cosa sapere su Gina Coladangelo, l’amante di Matt Hancock. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)Giorni intensi in Gran Bretagna. Se a preoccupare l’isola oltremanica ci aveva pensato già una nuova variante del Covid, che sta facendo rialzare notevolmente i contagi, ora ci si è messo anche lo scandalo che vede come protagonisti Matt Hancock, l’ormai ex ministro della sanità britannico, e la sua assistente Gina ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 giugno 2021) Origini italiane inconfondibili, amica dell’ex ministro della sanità fin dai tempi dell’università e moglie di un magnate inglese: cosa sapere sudi. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)Giorni intensi in Gran Bretagna. Se a preoccupare l’isola oltremanica ci aveva pensato già una nuova variante del Covid, che sta facendo rialzare notevolmente i contagi, ora ci si è messo anche lo scandalo che vede come protagonisti, l’ormai ex ministro della sanità britannico, e la sua assistente...

Advertising

v3rd3acqua : RT @ultimenotizie: Il ministro della Salute britannico Matt Hancock si è dimesso in seguito alle polemiche sollevate dalla pubblicazione di… - easylollo : E questo se era di Italia viva e stava in autogrill, ai giornalisti che lo avevano fotografato che je faceva? - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: Il ministro della Salute britannico Matt Hancock si è dimesso in seguito alle polemiche sollevate dalla pubblicazione di… - frchldvs : RT @ultimenotizie: Il ministro della Salute britannico Matt Hancock si è dimesso in seguito alle polemiche sollevate dalla pubblicazione di… - Lionmars : Sono sorpreso di non aver visto tweet sul fatto che visto che l'amante di Matty si chiami Gina Coladangelo si possa… -