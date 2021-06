Fedez, Mille: continua il successo del singolo (Di domenica 27 giugno 2021) Nella classifica dei videoclip più visti su YouTube in Italia di questa settimana spicca su tutti Mille, con oltre 15 milioni totali di visualizzazioni. Nella top ten sono tutti italiani, tra nuove uscite e canzoni che si confermano dopo diversi mesi. È iniziata l’estate e sono iniziati gli ascolti delle canzoni più gettonate della stagione. Su YouTube sono già usciti i videoclip di quelli che diventeranno i tormentoni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 giugno 2021) Nella classifica dei videoclip più visti su YouTube in Italia di questa settimana spicca su tutti, con oltre 15 milioni totali di visualizzazioni. Nella top ten sono tutti italiani, tra nuove uscite e canzoni che si confermano dopo diversi mesi. È iniziata l’estate e sono iniziati gli ascolti delle canzoni più gettonate della stagione. Su YouTube sono già usciti i videoclip di quelli che diventeranno i tormentoni Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

civati : Caro @Fedez, se ti chiama il Papa, per favore, registra anche questa volta. Otto per #Mille e me ne restano mille. - Fedez : “Mille” è disco d’oro ????? - chetempochefa : ?? @OriettaBerti colpisce ancora: #Mille con @fedez e @AchilleIDOL ha conquistato il disco d’oro in una sola settima… - CristinaSbrizza : RT @Fedez: Orietta presenta: “Mille” la coreografia (difficilissima) ???? - radiolisola : #NowPlaying: Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti - MILLE -