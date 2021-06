Europei: Luis Enrique, ‘minacce a Morata caso per la polizia’ (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Insultare e augurare la morte di qualcuno, come successo a Morata, è un qualcosa che deve essere messo nelle mani della polizia e dovrebbe essere perseguito definitivamente”. Lo ha detto il ct della Spagna Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Croazia sul caso Morata. Il giocatore spagnolo e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte via social. “Siamo esposti a ogni tipo di critica e le accettiamo. Ma non le accettiamo quando minacciano noi o la famiglia. Siamo responsabili di ciò che diciamo e facciamo. Non mi passa per la testa che le persone ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Insultare e augurare la morte di qualcuno, come successo a, è un qualcosa che deve essere messo nelle mani della polizia e dovrebbe essere perseguito definitivamente”. Lo ha detto il ct della Spagnain conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Croazia sul. Il giocatore spagnolo e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte via social. “Siamo esposti a ogni tipo di critica e le accettiamo. Ma non le accettiamo quando minacciano noi o la famiglia. Siamo responsabili di ciò che diciamo e facciamo. Non mi passa per la testa che le persone ...

