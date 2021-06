Domenica In, Achille Lauro si racconta: “L’amore? Resta privato. Ringrazio chi non mi ha voluto amare” (Di domenica 27 giugno 2021) Intervistato a Domenica In, Achille Lauro si è raccontato tra infanzia, successi e vita privata da sempre rimasta segreta Oggi, 27 giugno è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Domenica In per la stagione televisiva 2020/2021. Mara Venier ha voluto concludere la sua stagione con una bell’intervista ad Achille Lauro, cantautore con il quale ha stretto una profonda amicizia dai tempi del primo Sanremo. “C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno. Venivo da un periodo difficile e ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 27 giugno 2021) Intervistato aIn,si èto tra infanzia, successi e vita privata da sempre rimasta segreta Oggi, 27 giugno è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata diIn per la stagione televisiva 2020/2021. Mara Venier haconcludere la sua stagione con una bell’intervista ad, cantautore con il quale ha stretto una profonda amicizia dai tempi del primo Sanremo. “C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno. Venivo da un periodo difficile e ...

Advertising

piave79 : Domenica In, Achille Lauro: «Ecco cosa c'è dietro il mio lavoro» FIGLIO DI MAGISTRATO STRATUTELATO E parla di la… - mynameisNoelle2 : RT @alshorrorshow: Domenica 27 Giugno 2021: Lauro in tendenza al posto di Achille - marcoluci1 : RT @tempoweb: Lo scherzo di zia Mara fa scattare Achille Lauro. Avvinghiati così! #domenicain #27giugno #achillelauro #maravenier #iltempoq… - infoitcultura : Domenica In, Achille Lauro confessa: «Tutto è iniziato qui, con Mara Venier un colpo di fulmine» - infoitcultura : Domenica In, Achille Lauro e la fidanzata misteriosa: la replica a Mara -