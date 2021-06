Accademia Volley | è lecito sognare | la promozione in B2 a un passo

(Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – A undal traguardo, a undal sogno. Nella prima gara della finale play off disputata ieri al Rampone di Benevento l’ha battuto l’Ancis Villaricca con il punteggio di 3-1 (20-25, 25-18, 25-13, 25-21) ed è adesso ad una sola vittoria dallain B2. Come avvenuto già nella gara d’esordio in campionato, proprio contro Villaricca lo scorso 13 marzo, le giallorosse pagano a caro prezzo l’emozione della finale e scendono in campo impaurite e bloccate. Non è la solitaammirata per lunghi tratti nel corso della stagione e Villaricca non ...

Advertising

anteprima24 : ** Accademia Volley, è lecito sognare: ... ** - TV7Benevento : Volley. Accademia ad un passo dal traguardo promozione ... - Tgyou24 : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi alla Palestra Rampone di Benevento scatta la finale play off d… - NTR24 : Volley, Accademia all’assalto della B2: domani a Benevento gara 1 della finale play off - Ulisseonline : Polisportiva Salerno Guiscards, il team volley batte la capolista Accademia Benevento 3-0 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Volley

anteprima24.it

... proprio davanti alle cugine e al secondo il girone della seconda fase alle spalle dell'... accomunati dallo stesso destino della sconfitta contro l'Olimpia, promossa in B2. L'anno ...Benevento . Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento scatta la finale play off di Serie C trae Ancis Villaricca, gara 1 della Fase Finale che mette in palio la promozione in B2. Dopo una riconcorsa iniziata quasi due anni fa e bruscamente interrotta la scorsa stagione per lo ...Nell’ultima tappa dei campionati italiani i lombardi confermano la loro crescita "Bello misurarsi con i più forti, ora lavoriamo per migliorare ancora" ...Tragedia sfiorata giovedì alla Trave durante la finale di volley under 15. Il direttore tecnico Galli: "Fatico ancora a riprendermi dallo choc" ...