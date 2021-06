Omicidio Melania Rea | che fine hanno fatto i protagonisti della vicenda

(Di sabato 26 giugno 2021) Era il 18 aprile 2011 quandoRea, 29 anni, fu uccisa a coltellate dal marito Salvatore Parolisi, 30 anni, il caporalmaggiore del RAV Piceno. Il tutto accadde sul Colle San Marco di Ascoli Piceno. Il corpo difu ritrovato dopo due giorni in un bosco di Ripe di Civitella, nel teramano. L’autopsia rivelerà che la donna fu uccisa con ben 35 coltellate e dopo tre mesi le indagini porterarono ad un solo e unico colpevole: Salvatore Parolisi. Parolisi fu arrestato il 19 luglio 2011 e dal quel momento l’uomo non vede più la figlia, Vittoria di quasi 2 anni. Il 26 ottobre 2012, Salvatore venne condannato a vent’anni di carcere, ...

tripps42 : su canale 9 parlano dell'omicidio di melania rea -

Ck12 Giornale

21:25 - L'assassinio di Melania Rea 00:00 - Morire ...E' stata condannata a 5 anni di carcere Angelica Melania Serban , accusata di aver rapinato, in concorso con altre persone non identificate, Damiano ... è stata assolta dal reato di Omicidio Melania Rea: che fine hanno fatto oggi i protagonisti della terribile vicenda. Salvatore Parolisi e la figlia Vittoria.Angelica Melania Serban indagata per la scomparsa del pensionato 78enne di Lappano, Damiano Oriolo dovrà scontare cinque anni e quattro mesi ...