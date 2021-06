MotoGP su TV8 | GP Olanda 2021 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

(Di sabato 26 giugno 2021) Sul circuito di Assen, sabato 26 giugno sarà la giornata dedicata alledel Gran Premio di, nono atto del Motomondiale. Inabbiamo una striscia aperta di sei pole position consecutive firmate da piloti francesi, poiché al Sachsenring la sequenza di Fabio Quartararo è stata interrotta da Johann Zarco, che peraltro occupa il secondo posto nella classifica del Mondiale. Interessante notare come sinora le pole siano tutte state appannaggio di Yamaha e Ducati. Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 i centauri del team Red Bull KTM Ajo hanno arpionato le ultime cinque pole, indice di come ...

Advertising

qnazionale : Orari MotoGp Assen 2021: dove vedere il Gp d'Olanda (diretta Sky e differita Tv8) - infoitsport : MotoGP, dove vedere la gara di Assen. Sky, Dazn, Tv8? - gponedotcom : GP Olanda, Assen: gli orari tv su Sky e TV8, streaming su DAZN: Ecco la programmazione completa del nono appuntamen… - dianatamantini : MOTOGP - Assen, si comincia! Il TT Circuit ospita oggi le prime prove di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. La programma… - corsedimoto : MOTOGP - #Assen, si comincia! Il #TT Circuit ospita oggi le prime prove di #MotoGP, #Moto2, #Moto3 e #MotoE. La pro… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP TV8

Adesso c'è una lunga pausa, è un bene poter riposare un po ' .' Orari TVOlanda: gara in diretta su Sky e DAZN, differite suIl motomondiale fa tappa ad Assen . Dopo la vittoria di Marc Marquez in terra di Germania, laritorna per offrire un nuovo spettacolo. Attualmente la classifica generale è guidata dal ... Su...Sul circuito di Assen, sabato 26 giugno sarà la giornata dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Olanda, nono atto del Motomondiale 2021. In MotoGP abbiamo una striscia aperta di sei pole position ...Dopo una prima giornata dedicata alle prove libere, quest'oggi entra finalmente nel vivo il weekend motoristico con le qualifiche della Formula 1 a Spielberg e del Motomondiale ad Assen. La massima ca ...