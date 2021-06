Meteo NAPOLI caldo in forte aumento (Di sabato 26 giugno 2021) Per oggi a NAPOLI si annuncia una bella giornata di sole con temperatura elevata, superiore alla media tipica del periodo. Purtroppo, nei prossimi giorni la temperatura è attesa in ulteriore aumento, e si potrebbero toccare anche i 35°C per lunedì. Nei giorni successivi probabilmente avremo un abbassamento della temperatura. NAPOLI.Sabato 26 giugno: sereno. Temperatura da 21°C a 32°C Domenica 27: quasi sereno. Temperatura da 20°C a 33°C Lunedì 28: sereno. Temperatura da 21°C a 35°C Martedì 29: poco nuvoloso. Temperatura da 22°C a 31°C Mercoledì 30: sereno. Temperatura da 21°C a 32°C Giovedì 1 luglio: poco nuvoloso. Temperatura da 21°C ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 giugno 2021) Per oggi asi annuncia una bella giornata di sole con temperatura elevata, superiore alla media tipica del periodo. Purtroppo, nei prossimi giorni la temperatura è attesa in ulteriore, e si potrebbero toccare anche i 35°C per lunedì. Nei giorni successivi probabilmente avremo un abbassamento della temperatura..Sabato 26 giugno: sereno. Temperatura da 21°C a 32°C Domenica 27: quasi sereno. Temperatura da 20°C a 33°C Lunedì 28: sereno. Temperatura da 21°C a 35°C Martedì 29: poco nuvoloso. Temperatura da 22°C a 31°C Mercoledì 30: sereno. Temperatura da 21°C a 32°C Giovedì 1 luglio: poco nuvoloso. Temperatura da 21°C ...

