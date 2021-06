Luigi Di Maio sprona il M5S: “Abbiamo sempre superato anche le fasi più difficili” (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA – Il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio (foto) sprona il M5S dopo le ultime polemiche che lo hanno riguardato, con uno scontro a distanza tra il garante Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte. Queste le parole dell’ex vice premier: “Il Movimento 5 Stelle è una splendida comunità. Insieme Abbiamo affrontato diverse fasi, anche le più difficili e complicate, ma le Abbiamo sempre superate usando testa e cuore. Il bene che tutti vogliamo al MoVimento è il pilastro su cui fondare le nostre decisioni. Mettiamocela ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021) ROMA – Il ministro degli affari esteriDi(foto)il M5S dopo le ultime polemiche che lo hanno riguardato, con uno scontro a distanza tra il garante Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte. Queste le parole dell’ex vice premier: “Il Movimento 5 Stelle è una splendida comunità. Insiemeaffrontato diversele piùe complicate, ma lesuperate usando testa e cuore. Il bene che tutti vogliamo al MoVimento è il pilastro su cui fondare le nostre decisioni. Mettiamocela ...

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Ora la mediazione è quasi impossibile. L'ipotesi estrema: Grillo di nuovo capo supremo Dalla rivoluzione "contiana" alla transizione "draghiana": lo stop di Beppe Grillo a Giuseppe Conte rilancia le quotazioni dell'ala governista incarnata da Luigi di Maio e completa il processo di normalizzazione del M5s. L'esecutivo Draghi esce rafforzato dall'esito della guerra Conte - Grillo: è fallito il piano dell'avvocato di assumere la guida dei ...

Ore decisive per il futuro del M5S Luigi Di Maio su Facebook chiede unità e scrive: 'Il Movimento 5 Stelle è una splendida comunità. Insieme abbiamo affrontato diverse fasi, anche le più difficili e complicate, ma le abbiamo sempre ...

Passa a Leonardo Augusto Rubei, portavoce di Luigi Di Maio alla Farnesina Il Foglio Luigi Di Maio sprona il M5S: “Abbiamo sempre superato anche le fasi più difficili” ROMA - Il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio (foto) sprona il M5S dopo le ultime polemiche che lo hanno riguardato, con uno scontro a distanza tra ...

M5S, processo Grillo. Contiani guardano a partito ex premier La partita è ancora lunga, ma “rispetto a ieri sembra esserci qualche schiarita in più”. A metà tra l’analisi politica e la meteorologia, fonti del Movimento 5 Stelle, dopo lo strappo tra Beppe Grillo ...

La partita è ancora lunga, ma "rispetto a ieri sembra esserci qualche schiarita in più". A metà tra l'analisi politica e la meteorologia, fonti del Movimento 5 Stelle, dopo lo strappo tra Beppe Grillo ...