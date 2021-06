Dal 1° luglio “Boys” di Davide Ferrario con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giorgio Tirabassi e Giovanni Storti (Di sabato 26 giugno 2021) Adler Entertainment ROMA – Quattro amici da una vita e la loro rock band. 40 anni dopo. Un viaggio nel presente fra nostalgia, ironia e fiumi di musica. Boys di Davide Ferrario con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giorgio Tirabassi e Giovanni Storti dal 1° luglio solo al cinema! L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021) Adler Entertainment ROMA – Quattro amici da una vita e la loro rock band. 40 anni dopo. Un viaggio nel presente fra nostalgia, ironia e fiumi di musica.dicondal 1°solo al cinema! L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Dal luglio Il Vice Sindaco Fusignani interviene all'assemblea dell'ANC e ringrazia i volontari per il grande contributo alla città ... 'Da quando appena insediati nel luglio 2016 abbiamo sottoscritto la convenzione con ANC, il ... insieme alle opportunità fornite dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana, vero vanto per una moderna ...

"dARTE S'ERRA - Summer Edition" a Serra de'Conti Giovedì 15 luglio ore 21.00 presentazione del libro "L'impronta dei sogni, un viaggio tra poesia e ... * Per partecipare all'evento del 27 giugno è necessaria la prenotazione al numero: 0731 871739 dal ...

Autoliquidazione ditte cessate: il servizio online disponibile dal 1° luglio 2021 Ipsoa L'Olanda sogna ma c'è l'ostacolo Repubblica Ceca Da un lato l’Olanda che ha dominato il girone C di Euro 2020 chiudendo a punteggio pieno e col miglior attacco del torneo; dall’altro la Repubblica Ceca qualificata per il rotto della cuffia tra le mi ...

Cultura: Gibelli, 37°Premio Hemingway a personalità di grande spessore L'assessore ha consegnato il premio letteratura a Dacia Maraini Lignano Sabbiadoro, 26 giu - "La longevità e il successo che in questi anni il Premio Hemingway continua a riscuotere ...

