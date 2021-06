Choc a Roma: “Mia moglie non si tocca.” 5 spari contro l’auto della compagna del “Brasiliano” (Di sabato 26 giugno 2021) Paura nella nottata di oggi, 26 giugno, quando in Via Tondi, si sono sentiti distintamente 5 colpi d’arma da fuoco. Gli spari sono stati tutti rivolti verso l’auto della compagna di Massimiliano Minnocci, detto il “Brasiliano“. I vetri anteriori sono stati infranti e sul cruscotto è stato rinvenuto un messaggio minatorio nei confronti dell’influencer. Gli spari nella notte spari che sono avvertimenti, minacce. Massimiliano Minnocci, intorno alle 3:00 di questa notte, ha contattato il NUE 112: l’auto della sua compagna era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) Paura nella nottata di oggi, 26 giugno, quando in Via Tondi, si sono sentiti distintamente 5 colpi d’arma da fuoco. Glisono stati tutti rivolti versodi Massimiliano Minnocci, detto il ““. I vetri anteriori sono stati infranti e sul cruscotto è stato rinvenuto un messaggio minatorio nei confronti dell’influencer. Glinella notteche sono avvertimenti, minacce. Massimiliano Minnocci, intorno alle 3:00 di questa notte, ha contattato il NUE 112:suaera ...

