Calciomercato Milan | idea Kaio Jorge Dettagli e cifre dell’operazione

DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - DiMarzio : #Laxalt firmerà un contratto quadriennale con la Dinamo Mosca: al #Milan 3,5 milioni di euro - sportli26181512 : Calciomercato Milan, il 'sì' di Tonali arriverà a giorni: Pioli rivuole il mediano del Brescia e cederà un giovane… - milansette : Gazzetta - Milan, tre club su Leao: la valutazione è di 25 milioni #acmilan #rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MILANO - Il, specialmente Pioli , non vuole privarsi di Sandro Tonali , in proiezione di un anno che minerà le disponibilità a centrocampo per i rossoneri in occasione della Coppa d'Africa, prevista in ...concentrato sulla campagna acquisti, ma anche sulle cessioni. Importante per il club monetizzare dalla vendita di alcuni giocatori. Questo non sarà undi grandi investimenti, ...Inter, ricavi Champions: la situazione non è delle migliori. I nerazzurri sarebbero dietro agli altri club italiani, ma non ultimi.Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato del club rossonero.