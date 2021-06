Verstappen | Sarà lotta serrata con Lewis in qualifica

(Di venerdì 25 giugno 2021) Saranno differenze sui millesimi, da scrivere interpretando al meglio le 10 curve del Red Bull Ring, quelle che vedremo in, al netto dell'imprevedibilità meteo. Lo sa Max, che ...

andreastoolbox : Red Bull, Verstappen 1° nelle libere del GP Stiria: 'Con Hamilton sarà lotta ravvicinata' | Sky Sport… - sportli26181512 : Red Bull, Verstappen 1° nelle libere del GP Stiria: 'Con Hamilton sarà lotta ravvicinata': Max Verstappen soddisfat… - HypersoftTalks : FP1: VER - GAS - HAM FP2: VER - RIC - OCO ? ATTENZIONE AI TRACK LIMITS ?? Molti testacoda - Bottas in pitlane ?? La… - Motorsport_IT : #F1 | #MaxVerstappen: 'Sarà lotta serrata con Lewis in qualifica e gara' #StyrianGP - FormulaPassion : #F1 | Max #Verstappen è stato il dominatore delle libere del #StyrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Sarà

Lo sa Max, che alla classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP di Stiria dà relativa importanza .Red Bull - Mercedes, ovviamente, per la pole. Un inizio di week end che ha ...Vedremo il meteo in qualifica ma credo chebattaglia serrata con lui". Queste le dichiarazioni di Max, primo in entrambi i turni di libere del venerdì nel GP di Stiria di Formula 1 . ...