Vanlife | le dritte di un esperto per i giovani che faranno l’estate in camper

(Di venerdì 25 giugno 2021) Come sceglierlo, cosa portare e le app da scaricare con i consigli di Alessandro di VanSweetFun Anche quest’estate per i millennial è boom di acquisto e noleggio di van e, per un’estate il più lunga possibile, a basso budget e senza i vincoli che hanno caratterizzato la pandemia. I consigli di Alessandro di VanSweetFun