Serie C Calciomercato, il Mantova saluta mister Emanuele Troise (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Mantova si saluta con iltecnico della stagione appena conclusa e guarda oltre. Con una breve nota, la formazione biancorossa archivia il rapporto sportivo con il tecnico napoletano Emanuele Troise e il suo staff. Ecco i numeri della sua gestione in Serie C. L’addio con Emanuele Troise Le strade tra il Mantova e il tecnico napoletano classe 1979 Emanuele Troise si separano. A darne conferma è lo stesso club biancorosso, che con una breve nota sui suoi canali social, ha reso nota la scelta. Insieme a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Ilsicon iltecnico della stagione appena conclusa e guarda oltre. Con una breve nota, la formazione biancorossa archivia il rapporto sportivo con il tecnico napoletanoe il suo staff. Ecco i numeri della sua gestione inC. L’addio conLe strade tra ile il tecnico napoletano classe 1979si separano. A darne conferma è lo stesso club biancorosso, che con una breve nota sui suoi canali social, ha reso nota la scelta. Insieme a ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Calciomercato Sport. La Regione Emilia - Romagna ancora protagonista del Calciomercato ... all'interno del Parco Fellini , la mostra "Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato" ... Lega Serie A e, per la tappa romagnola, dal Comune di Rimini , ripercorre i più grandi affari della ...

Boateng saluta il Monza: 'Grazie Bagai, dispiace non aver portato il club in Serie A' ... 'Grazie grazie grazie BAGAI! Scusa che non sono / siamo riusciti a portare questa grande società e Club dove si merita di stare, in Serie A! Grazie anche al Dottor Galliani. A presto Monza, vi tengo ...

Calciomercato Serie C, Pro Patria: contratto biennale per Nicco Corriere dello Sport.it Calciomercato Verona, ufficiale: Danzi al Cittadella Per quando riguarda lo score personale, vanno segnalate le 8 presenze con l’Under 17, le 68 presenze (con 3 reti e 7 assist-gol) con la formazione Primavera e le 22 presenze in Prima Squadra, di cui 8 ...

Il lungo viaggio di Marko Arnautovic, dall’Inter al Bologna passando per Italia-Austria Marko Arnautovic sarà il centravanti dell’Austria nella sfida contro l’Italia. L’attaccante, in procinto di passare al Bologna dallo Shanghai SIPG, ha avuto anche un passato nel nostro Paese, con la m ...

