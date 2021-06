Salerno | sequestrate 470 piante di cannabis | tre arresti

(Di venerdì 25 giugno 2021) Operazione della guardia di Finanza a, che ha sequestrato ben 470. Le fiamme gialle hanno poi compiuto anche tre. Operazione della guardia di finanza (via Pixabay)La Guardia di Finanza ha scoperto due piantagioniabusive, sequestrando ben 470. Durante l’operazione i finanzieri hanno arrestato tre persone per reato in flagrante. Il primo intervento è avvenuto in un’azienda agricola di Serre. POTREBBE INTERESSARTI >>> Feste durante coprifuoco, cantanti denunciati: c’è anche nota tiktoker Qui infatti venivano ...

Advertising

mattinodinapoli : Serre, scoperta piantagione di cannabis: ?sequestrate 470 piante - anteprima24 : ** Operazione della #Finanza: sequestrate 470 #Piante di #Cannabis e arrestate tre persone **… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sequestrate

Su disposizione della Procura di, che li ha chiamati a rispondere del reato di coltivazione ... Le piante, in totale 470 e tutte in ottimo stato di maturazione, avrebbero fruttato ...Su disposizione della Procura di, che li ha chiamati a rispondere del reato di coltivazione ... Le piante, in totale 470 e tutte in ottimo stato di maturazione, avrebbero fruttato ...Cronaca: Coltivazioni di marijuana nella Piana del Sele. La Guardia di Finanza di Salerno sequestra 470 piante di cannabis. Arrestati in fl..I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno sequestrato 470 piante facenti parte di due vaste piantagioni di cannabis. Prima sono intervenuti in una azienda agricola di Serre, dove sono stat ...