Roma, paura a San Pietro: minaccia passanti con coltello, arrestato (Di venerdì 25 giugno 2021) Momenti di panico oggi pomeriggio a Roma , vicino a San Pietro . Un uomo ha minacciato i passanti e i turisti brandendo un coltello da cucina gridando " Vi ammazzo tutti ". È stato fermato in tempo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Momenti di panico oggi pomeriggio a, vicino a San. Un uomo hato ie i turisti brandendo unda cucina gridando " Vi ammazzo tutti ". È stato fermato in tempo ...

Advertising

EnricoLetta : Bene! La prima scommessa è vinta. Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid han… - fattoquotidiano : PD, PAURA PER LE PRIMARIE A Roma l’allarme è scattato domenica scorsa dopo le primarie di Torino, un notevole flop… - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma - rainingcaffeine : questo fatto che marco e alice siano insieme a roma letteralmente nel mio quartiere e io invece sia qui a studiare… - Ciaoatutti1234_ : Al gf tra un pó buttava fuori casa Selvaggia Roma per paura del contaggio, ieri per un nocciolo di ciliegia stava p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, paura a San Pietro: minaccia passanti con coltello, arrestato Momenti di panico oggi pomeriggio a Roma , vicino a San Pietro . Un uomo ha minacciato i passanti e i turisti brandendo un coltello da cucina gridando " Vi ammazzo tutti ". È stato fermato in tempo dagli agenti di Polizia, intervenuti ...

Conte si prepara per l'(ultima?) arringa A prevalere è una sorta di paura per quel che potrebbe avvenire di qui a qualche ora. Beppe Grillo ha lasciato già Roma. Irapporti con Giuseppe Conte sono tenuti da un filo sottilissimo che alcuni ...

Roma, paura a San Pietro: minaccia passanti con coltello, arrestato Quotidiano.net La Delta fa paura, Israele rimette le mascherine A livello mondiale la pandemia è in una fase di relativo miglioramento, con nuovi casi ai livelli più bassi da febbraio, ha rilevato l’Oms. Tuttavia la variante Delta ha iniziato a mcomplicare le cose ...

Roma, paura a San Pietro: minaccia passanti con coltello, arrestato L’uomo, in evidente stato di alterazione, brandiva l’arma, sputava contro le persone e gridava “Vi ammazzo tutti”. Bloccato dai poliziotti, nello zaino aveva altri otto coltelli ...

Momenti di panico oggi pomeriggio a, vicino a San Pietro . Un uomo ha minacciato i passanti e i turisti brandendo un coltello da cucina gridando " Vi ammazzo tutti ". È stato fermato in tempo dagli agenti di Polizia, intervenuti ...A prevalere è una sorta diper quel che potrebbe avvenire di qui a qualche ora. Beppe Grillo ha lasciato già. Irapporti con Giuseppe Conte sono tenuti da un filo sottilissimo che alcuni ...A livello mondiale la pandemia è in una fase di relativo miglioramento, con nuovi casi ai livelli più bassi da febbraio, ha rilevato l’Oms. Tuttavia la variante Delta ha iniziato a mcomplicare le cose ...L’uomo, in evidente stato di alterazione, brandiva l’arma, sputava contro le persone e gridava “Vi ammazzo tutti”. Bloccato dai poliziotti, nello zaino aveva altri otto coltelli ...