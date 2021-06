Perché si è ritirata Camila Giorgi nel WTA di Eastbourne. La causa e prospettive verso Wimbledon (Di venerdì 25 giugno 2021) Oggi, venerdì 25 giugno, il torneo Viking International 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si sta giocando sull’erba outdoor di Eastbourne, ha visto il ritiro nella prima semifinale del tabellone principale di singolare della qualificata italiana Camila Giorgi nel match contro l’estone Anett Kontaveit. Nel corso del primo set, al cambio di campo con l’azzurra sotto 4-5, ma col servizio a disposizione per rimanere nella prima frazione dopo 47 minuti di gioco, Giorgi ha chiamato la trainer. Con la coscia sinistra visibilmente fasciata, l’azzurra, dopo la richiesta di parlare con la trainer, ha deciso di ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Oggi, venerdì 25 giugno, il torneo Viking International 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si sta giocando sull’erba outdoor di, ha visto il ritiro nella prima semifinale del tabellone principale di singolare della qualificata italiananel match contro l’estone Anett Kontaveit. Nel corso del primo set, al cambio di campo con l’azzurra sotto 4-5, ma col servizio a disposizione per rimanere nella prima frazione dopo 47 minuti di gioco,ha chiamato la trainer. Con la coscia sinistra visibilmente fasciata, l’azzurra, dopo la richiesta di parlare con la trainer, ha deciso di ...

