Operazione "EASY MONEY": Sequestrati 11 milioni di euro per traffico e riciclaggio (Di venerdì 25 giugno 2021) Operazione "EASY MONEY": traffico illecito di rifiuti metallici riciclaggio e auto riciclaggio e auto riciclaggio di proventi di fatture provenienti da prodotti petroliferi. Sequestrati 11 milioni di euro per traffico e riciclaggio Nella mattinata odierna è scattata l'Operazione "EASY MONEY" con cui i militari delComando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno e del

