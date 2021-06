No, i vaccini contro la Covid-19 non sono «antenne» che possono essere utilizzate per «connettersi a internet» (Di venerdì 25 giugno 2021) Il 13 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente uno screenshot realizzato da uno smartphone, che mostra la frase «Dispositivi usati raramente» e una serie di codici alfanumerici. Il post è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Numeri dei vaccini – sono antenne Possono essere usati per collegarsi ad internet. Ma che cavolo avete Fatto. NON era OBBLIGATORIO». Si tratta di una notizia falsa. I codici alfanumerici mostrati nello screenshot sono in realtà Mac Address, ovvero degli indirizzi che permettono ... Leggi su facta.news (Di venerdì 25 giugno 2021) Il 13 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente uno screenshot realizzato da uno smartphone, che mostra la frase «Dispositivi usati raramente» e una serie di codici alfanumerici. Il post è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Numeri deiPosusati per collegarsi ad. Ma che cavolo avete Fatto. NON era OBBLIGATORIO». Si tratta di una notizia falsa. I codici alfanumerici mostrati nello screenshotin realtà Mac Address, ovvero degli indirizzi che permettono ...

Advertising

RobertoBurioni : @DiegoFusaro Fusaro, lei ci gode se i vaccini non funzionano? Bene, ho brutte notizie per lei e per gli jettatori s… - RobertoBurioni : I funebri amano affermare che i vaccini non proteggono contro la variante delta. Ora io vi chiedo quante cose nella… - marcodimaio : “Siamo tutti cavie” così dice il sindaco di Napoli #DeMagistris parlando di #vaccini. È gravissimo che un uomo dell… - paulpaeven : RT @BarillariDav: 6000 morti per il vaccino. Per i governi questo + il prezzo da pagare contro un virus che non ci lascia tregua e semina l… - IzzoEdo : RT @merlinoontheweb: Le analisi UK confermano che i vaccini dati agli over 50 riescono ad essere una barriera efficace contro lo sviluppo c… -