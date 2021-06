L’incanto del corpo nell’ignavia di un’aula

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 25 giugno 2021) «Ilè la nostra storia. Balliamo a perdifiato, quasi fosse una corsa, una danza di donne in ritardo sui loro corpi»: nel romanzo Non si tocca di Ketty Rouf (e/o, pp. 192, euro 17, traduzione di Valentina Abaterusso) la protagonista Joséphine, docente di filosofia in una scuola della periferia parigina, diventa anche una spogliarellista. Afflitta dalla frustrazione di non riuscire a insegnare in classi composte da oltre trenta tra ragazze e ragazzi, in cui l’obbiettivo principale non è quello … Continua L'articolo proviene da il manifesto.