“Impossibile”: salta il colpo Real ed è un problema anche per la Juventus (Di venerdì 25 giugno 2021) Dalla Spagna: Mbappé non va al Real Madrid questa estate, anzi forse rinnoverà con il PSG. Viene dunque meno un’altra pretendente per CR7 Dalla Spagna filtra grande pessimismo circa le possibilità da parte del Real Madrid di ingaggiare Kylian Mbappé questa estate. Lo riferisce ‘Cadena Ser’, spiegando che la proprietà del Paris-Saint Germain rifiuterà qualsiasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 giugno 2021) Dalla Spagna: Mbappé non va alMadrid questa estate, anzi forse rinnoverà con il PSG. Viene dunque meno un’altra pretendente per CR7 Dalla Spagna filtra grande pessimismo circa le possibilità da parte delMadrid di ingaggiare Kylian Mbappé questa estate. Lo riferisce ‘Cadena Ser’, spiegando che la proprietà del Paris-Saint Germain rifiuterà qualsiasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

