Hermes Ferrari | lo sciamano di Io Apro senza mascherina | minaccia e aggredisce un vigilante e rompe il naso a un passante

(Di venerdì 25 giugno 2021)torna al centro delle cronache. Uno dei ristoratori tra i volti della protesta di Io, che aveva conquistato l’attenzione mediatica vestendosi come lo ‘’ Jake Angeli durante l’assalto a Capitol Hill, è stato protagonista di un nuovo fatto violento. Il ristoratore, titolare di una pizzeria a Modena che si è sempre vantato di aver tenuto aperta nonostante le restrizioni anti-Covid, ha infattito e aggredito prima une poi undopo essere stato redarguito per non aver indossato la. Come riporta ...

stanzaselvaggia : Vi ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio con… - petergomezblog : Lo «sciamano» di Montecitorio Hermes Ferrari litiga con una guardia giurata che gli chiedeva di mettere la mascheri… - Corriere : Hermes Ferrari è stato ripreso mentre litiga con una guardia giurata e la minaccia perché colpevole di averlo richi… - NincoSud : RT @stanzaselvaggia: Vi ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio contro… - arcocielo : RT @petergomezblog: Lo «sciamano» di Montecitorio Hermes Ferrari litiga con una guardia giurata che gli chiedeva di mettere la mascherina… -

scattata la denuncia per, lo "sciamano" (come i più lo ricordano per le imprese di alcuni mesi fa a Montecitorio). Segnalazione all'autorità giudiziaria che arriva dopo i fatti del weekend scorso presso Fidenza ...Prima ha insultato i vigilantes che gli avevano chiesto di indossare la mascherina, poi ha aggredito un passante dandogli una violenta testata. Protagonista della vicenda è, ristoratore di Modena già noto per aver partecipato vestito da sciamano alle proteste a Roma nel pieno della ...Va male ad Hermes Ferrari, oggi 25 giugno costretto a chiudere la pagina di 'Regina Margherita Modena' per i feedback dopo l'aggressione ...Hermes Ferrari, il ristoratore soprannominato lo "sciamano italiano", ha aggredito un passante a causa di una mascherina non indossata.