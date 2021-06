Germania | attacco nel centro città con un coltello | 3 morti e 6 feriti

(Di venerdì 25 giugno 2021) Insi registra unneldellacon un’arma bianca. Il bilancio provvisorio è di 3e 6. Grave episodio avvenuto a Wurzburg (Photo by Omer Messinger/Getty Images)Un uomo avrebbe aggredito diverse persone con unneldelladi Wurzburg. Lo rende noto la polizia, con un bilancio che è già pesante. Secondo la Bild ci sarebbero 3e sei. Per fermare l’aggressore gli agenti hanno aperto il fuoco, colpendolo al ginocchio ed evitando che ...

Advertising

SkyTG24 : Germania, attacco col coltello a Wurzburg: almeno 3 morti e 6 feriti - RaiNews : Almeno tre le vittime dell'attacco. Ancora da chiarire dinamica e movente #Wurzburg - ilpost : Un uomo ha accoltellato e ucciso tre passanti a Würzburg, in Germania - Adnkronos : Armato di coltello attacca i passanti in #Germania, 3 morti e 6 feriti. - Mikepub1 : RT @_cieloitalia: Arrestato uomo con coltello, 3 morti e 6 feriti. Indossava correttamente la mascherina. -

Ultime Notizie dalla rete : Germania attacco

La polizia tedesca ha confermato all'Afp che ci sono "diversi uccisi" a Wuerzburg, in, dove un uomo ha attaccato persone e agenti armato di un coltello. Ignoti al momenti i motivi del gesto. L'uomo è stato fermato e forse colpito. Tanti i contributi video della vicenda sui ...Il sospetto voleva acquistare un fucile in, hanno inoltre reso noto le stesse fonti, senza fornire dettagli sull'obiettivo dell'. L'uomo, residente in Francia, aveva ricevuto e ...Berlino, 25 giu 18:53 - (Agenzia Nova) - Un uomo avrebbe attaccato i passanti con un coltello a Wurzburg, in Germania. Secondo le fonti locali, ci sarebbero tre morti e sei feriti. Le forze ...Roma, 25 giu. (askanews) - La polizia tedesca ha confermato all'Afp che ci sono 'diversi uccisi' a Wuerzburg, in Germania, dove un uomo ha ...