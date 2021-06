Emergenza casa e blocco sfratti, movimenti in piazza: motivi e obiettivi del corteo. “Ormai è un problema anche dei piccoli proprietari” (Di venerdì 25 giugno 2021) No alla trasformazione della casa da bene d’uso a bene di mercato e rivendicazione e organizzazione per la riappropriazione indiretta di reddito attraverso la casa. E’ in forza di queste due direttrici che sabato 26 giugno scenderanno in piazza, a Roma, tutte le realtà nazionali impegnate per il diritto all’abitare. Un corteo che dalle 15 partirà da piazza Indipendenza per arrivare a Porta Pia, sotto le finestre del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la dichiarata volontà di non confliggere con il Roma Pride, il cui corteo partirà alle 17 da piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) No alla trasformazione dellada bene d’uso a bene di mercato e rivendicazione e organizzazione per la riappropriazione indiretta di reddito attraverso la. E’ in forza di queste due direttrici che sabato 26 giugno scenderanno in, a Roma, tutte le realtà nazionali impegnate per il diritto all’abitare. Unche dalle 15 partirà daIndipendenza per arrivare a Porta Pia, sotto le finestre del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la dichiarata volontà di non confliggere con il Roma Pride, il cuipartirà alle 17 da...

