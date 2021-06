Bimbo rimane chiuso in auto, salvato dai Vigili del Fuoco (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervento alquanto curioso ma provvidenziale quello effettuato intorno alle ore 20?00 di oggi 25 giugno da una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino sull’autostrada Napoli – Canosa, all’interno della stazione di servizio Irpinia, tra i caselli di Avellino EST ed Avellino OVEST, in direzione Napoli, per il soccorso di un bambino di soli sei mesi rimasto chiuso in auto. Infatti la sua mamma, in viaggio da Ariano Irpino verso Napoli, ha effettuato una sosta nell’autogrill Irpino, ma per una fatalità non appena scesa dall’auto si sono chiuse ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervento alquanto curioso ma provvidenziale quello effettuato intorno alle ore 20?00 di oggi 25 giugno da una squadra deideldi Avellino sull’strada Napoli – Canosa, all’interno della stazione di servizio Irpinia, tra i caselli di Avellino EST ed Avellino OVEST, in direzione Napoli, per il soccorso di un bambino di soli sei mesi rimastoin. Infatti la sua mamma, in viaggio da Ariano Irpino verso Napoli, ha effettuato una sosta nell’grill Irpino, ma per una fatalità non appena scesa dall’si sono chiuse ...

