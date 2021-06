Assegno nucleo familiare, la circolare del Mef con tabelle importi e modello domanda (Di venerdì 25 giugno 2021) Il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di Assegno temporaneo per figli minori”, all’articolo 5, ha riconosciuto agli aventi diritto all’Assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 giugno 2021) Il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia ditemporaneo per figli minori”, all’articolo 5, ha riconosciuto agli aventi diritto all’per il, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Assegno nucleo familiare, la circolare del Mef con tabelle importi e modello domanda - FISACCGILFI : RT @fisac_cgil: Assegno al nucleo familiare - come e quando richiederlo - - FASI_eu : Dal #1luglio sarà possibile presentare le #domande per l'#assegnoponte per i figli e l'#assegno per il nucleo famil… - fisac_cgil : Assegno al nucleo familiare - come e quando richiederlo - - MarinoBruschini : RT @FIOM_Bergamo: ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ON LINE. LA CGIL TI DÀ UNA MANO! -