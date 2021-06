Aiuti al ceto medio (e qualche dubbio) (Di venerdì 25 giugno 2021) La bozza di riforma fiscale partorita dal Parlamento, come è normale che sia per un governo di coalizione, contiene delle cose positive e altre meno. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 giugno 2021) La bozza di riforma fiscale partorita dal Parlamento, come è normale che sia per un governo di coalizione, contiene delle cose positive e altre meno.

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti ceto Fisco: intesa su taglio Irpef e addio all'Irap. La flat tax sulle partite Iva divide i partiti ...dell' Irpef con una revisione del meccanismo delle aliquote che gravano sui redditi del ceto medio ... 2 mesi a soli 9,90 Scopri di più SPECIALE TELEFISCO Bonus, 110% e aiuti per ripartire Scopri di più ...

Mensa e trasporti scolastici gratis, aiuti alimentari e per fitti e utenze ... ma tocchiamo anche le famiglie del ceto medio. Riteniamo giusto favorire le famiglie con i ragazzi,...pagamento delle utenze e dei fitti per le quali in seguito stabiliremo le modalità per gli aiuti, ...

