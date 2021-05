Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di Justin McSwain (Di lunedì 24 maggio 2021) Il 25 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la quarta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Justin. Il dottor Nowsaradan in questo caso ha dunque affrontato un caso di un paziente ancora giovane. Vite al limite – Justin McSwain Justin, il protagonista, ha 28 anni e sarebbe uno studente universitario in carriera, ma il cibo ormai ha preso il sopravvento e rappresenta il suo unico motivo per uscire di casa. Justin ha ormai raggiunto i 290 chili e benché riesca ancora a vivere da solo, è di fatto dipendente dalla madre, l’unica persona che vede con regolarità. Justin McSwain oggi La storia di Justin è forse la ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 24 maggio 2021) Il 25 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la quarta puntata della stagione 7 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso ha dunque affrontato un caso di un paziente ancora giovane.al limite –, il protagonista, ha 28 anni e sarebbe uno studente universitario in carriera, ma il cibo ormai ha preso il sopravvento e rappresenta il suo unico motivo per uscire di casa.ha ormai raggiunto i 290 chili e benché riesca ancora a vivere da solo, è di fatto dipendente dalla madre, l’unica persona che vede con regolarità.oggi Ladiè forse la ...

Advertising

_AlessandroComo : Capisci il valore della vita quando tu e Mr. Z guardate vite al limite mentre gli altri dormono. Un'IMMENSA dispensa di storie diverse. - lontanissimo_ : @unnickcriptico Amo io sono appena tornata a casa e stanno guardando vite al limite abbiamo delle priorità - ely_ele89 : RT @Gabriel05470893: @BarberoRoxana @_cieloitalia @camilo178 In altre parole si fa quello che ci obbligano di fare, per cui il chip e chiss… - Gabriel05470893 : @BarberoRoxana @_cieloitalia @camilo178 In altre parole si fa quello che ci obbligano di fare, per cui il chip e ch… - SerieTvserie : Vite al limite: com’è nato il programma e le trasformazioni di tre donne da quasi 300kg -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite…e BMW F850GS vs Honda Africa Twin vs Triumph Tiger 800 XCa: COMPARATIVA MAXIENDURO 1000 La Stampa