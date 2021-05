Temptation Island, Francesco Chiofalo contro la sua ex Selvaggia Roma: “Lei non sembra una stron*a aggressiva, lo è proprio!” (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo la rottura con Antonella Fiordelisi e la paparazzata con Akash Kumar, Francesco Chiofalo ha deciso di tornare a parlare della sua vita sentimentale e questa volta, rispondendo alle domande dei fan, oltre che sulla Fiordelisi, l’ex tentatore ha deciso di svelare qualcosa in più anche sulla sua relazione con Selvaggia Roma, con la quale aveva partecipato a Temptation Island. Tra le varie domande a cui Francesco ha risposto c’è anche quella di un fan curioso di capire come mai Chiofalo fosse stato tanto con Antonella nonostante non fosse felice: Spesso i rapporti di coppia si trasformano in una bolla: a quante donne è successo dopo che si sono lasciate di essere state con uomini pessimi e viceversa uomini di essere stati con donne pessime? Diciamo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo la rottura con Antonella Fiordelisi e la paparazzata con Akash Kumar,ha deciso di tornare a parlare della sua vita sentimentale e questa volta, rispondendo alle domande dei fan, oltre che sulla Fiordelisi, l’ex tentatore ha deciso di svelare qualcosa in più anche sulla sua relazione con, con la quale aveva partecipato a. Tra le varie domande a cuiha risposto c’è anche quella di un fan curioso di capire come maifosse stato tanto con Antonella nonostante non fosse felice: Spesso i rapporti di coppia si trasformano in una bolla: a quante donne è successo dopo che si sono lasciate di essere state con uomini pessimi e viceversa uomini di essere stati con donne pessime? Diciamo ...

