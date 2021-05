Maneskin: “Damiano farà il test anti droga, l’aveva già chiesto dopo la vittoria” e la Rai conferma il “pieno appoggio” alla band (Di lunedì 24 maggio 2021) Sembra chiudersi in fretta il ‘caso’ lanciato dai media francesi, Paris Match in particolare, sul presunto uso di droga del cantante dei Maneskin, Damiano, prima della vittoria all’Eurovision Song Contest, in diretta internazionale. La clip – tratta dalla diretta – fa vedere Damiano chino sul tavolino all’Arena di Rotterdam per qualche secondo ma è evidente che fosse successo qualcosa. Subito i media francesi, la Francia era in pole position per il podio con Barbara Pravi, hanno puntato il dito contro la band. Damiano già durante la conferenza stampa finale aveva chiarito che non si trattava di droga ma di un piccolo incidente sotto il tavolo proprio in quel momento, dovuto Thomas che aveva rotto un bicchiere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Sembra chiudersi in fretta il ‘caso’ lanciato dai media francesi, Paris Match in particolare, sul presunto uso didel cantante dei, prima dellaall’Eurovision Song Con, in diretta internazionale. La clip – tratta ddiretta – fa vederechino sul tavolino all’Arena di Rotterdam per qualche secondo ma è evidente che fosse successo qualcosa. Subito i media francesi, la Francia era in pole position per il podio con Barbara Pravi, hanno puntato il dito contro lagià durante la conferenza stampa finale aveva chiarito che non si trattava dima di un piccolo incidente sotto il tavolo proprio in quel momento, dovuto Thomas che aveva rotto un bicchiere. ...

