Il Traditore | stasera in prima tv il mafia movie d’autore di Marco Bellocchio con un mimetico Favino-Buscetta

Sei statuette ai David di Donatello 2020, quasi 5 milioni al botteghino, Il Traditore è uno dei più importanti film italiani di questi ultimi anni. Un'opera che giunge da un cineasta colto e raffinato, che a quasi ottant'anni con curiosità e umiltà si mette in gioco come un esordiente e si confronta col cinema di genere, il crime movie, accettandone logiche e retorica, impiegate senza spocchie intellettuali e reinterpretate a modo suo, filtrate col suo sguardo e le sue predilezioni tematiche.Il merito del raggiunto equilibrio, va detto subito, è dovuto anche a un Pierfrancesco Favino in stato di grazia (all'interno di un cast per il resto tutto siciliano e di prim'ordine), che si trasforma letteralmente in Tommaso Buscetta, regalando al film un'impressionante sensazione di autenticità, che Bellocchio ...

