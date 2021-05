Giro d’Italia 2021, la moglie di Vincenzo Nibali: “Il rispetto è stato dimenticato. Mio marito accantonato come i vecchi” (Di lunedì 24 maggio 2021) Un post accorato. Una “Instagram story” che trasuda amore e dignità. La firma è di Rachele Perinelli, moglie di Vincenzo Nibali. Parole forti, senza troppi giri di parole, che vanno a puntare l’indice nei confronti di chi sta prendendo di mira lo “Squalo dello Stretto” per gli scarsi risultati di questo suo Giro d’Italia. Una moglie che si pone a difesa del marito e che vuole esprimere tutto il suo disappunto: “Ma tutti voi che vi accanite con i risultati di Vincenzo: lo fate per puro piacere agonistico o perchè il rispetto in questa società è una cosa dimenticata? Non vince più? Allora va accantonato e offeso come d’altronde lo si fa con gli anziani, con i bambini diversamente abili e con le persone ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) Un post accorato. Una “Instagram story” che trasuda amore e dignità. La firma è di Rachele Perinelli,di. Parole forti, senza troppi giri di parole, che vanno a puntare l’indice nei confronti di chi sta prendendo di mira lo “Squalo dello Stretto” per gli scarsi risultati di questo suo. Unache si pone a difesa dele che vuole esprimere tutto il suo disappunto: “Ma tutti voi che vi accanite con i risultati di: lo fate per puro piacere agonistico o perchè ilin questa società è una cosa dimenticata? Non vince più? Allora vae offesod’altronde lo si fa con gli anziani, con i bambini diversamente abili e con le persone ...

