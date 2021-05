Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 maggio 2021)DEL 23 MAGGIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA VIA OSTIENSE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE OSTIA; UN ALTRO INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA SUD E POMEZIA IN DIREZIONE: SUL TRATTO INTERESSATO AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. CI SPOSTIAMO SULLA A12-CIVITAVECCHIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA MARINELLA IN DIREZIONE; SEMPRE VERSO LA CITTA’ CODE SULLA-FIUMICINO E SULLA ...