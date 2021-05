Vaccini anti-Covid e scuola in sicurezza, Costa: «Possibile via libera per gli under 15 già da settembre» (Di domenica 23 maggio 2021) A settembre tutti gli under 15 fino ai 12 anni cominceranno a ricevere le vaccinazioni contro il Covid-19. L’annuncio possibilista del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di questo pomeriggio conferma quanto già fatto capire dal ministro della Salute Roberto Speranza solo pochi giorni addietro, quando annunciando l’ok dell’Ema per le vaccinazioni dei più giovani per il 28 di maggio prossimo, aveva parlato di «un rientro a scuola in sicurezza». Il governo dunque continua a dare conferme di quanto potrà accadere se l’ente regolatore europeo e l’Aifa (Agenzia italiano del farmaco) si esprimeranno in maniera favorevole alla somministrazione del vaccino Pfizer nella fascia d’età 15-12 anni. «Ritengo Possibile l’avvio delle vaccinazioni anti ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Atutti gli15 fino ai 12 anni cominceranno a ricevere le vaccinazioni contro il-19. L’annuncio possibilista del sottosegretario alla Salute Andreadi questo pomeriggio conferma quanto già fatto capire dal ministro della Salute Roberto Speranza solo pochi giorni addietro, quando annunciando l’ok dell’Ema per le vaccinazioni dei più giovani per il 28 di maggio prossimo, aveva parlato di «un rientro ain». Il governo dunque continua a dare conferme di quanto potrà accadere se l’ente regolatore europeo e l’Aifa (Agenzia italiano del farmaco) si esprimeranno in maniera favorevole alla somministrazione del vaccino Pfizer nella fascia d’età 15-12 anni. «Ritengol’avvio delle vaccinazioni...

