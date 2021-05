Una Vita e Daydreamer, anticipazioni 24 maggio: una clamorosa scelta (Di domenica 23 maggio 2021) Una Vita e Daydreamer torneranno ad animare il pomeriggio di Canale 5 con le loro storyline appassionanti ed intriganti, come spiegano le anticipazioni di lunedì 24 maggio. Ad Acacias continueranno le indagini di Mendez sulla morte di Ursula, mentre in Turchia Sanem sarà protagonista di un colpo di testa che spiazzerà Can. Una Vita, trama puntata lunedì 24 maggio: Felipe metterà Genoveva sotto pressione La trama di Una Vita di lunedì 24 maggio racconta che Maite confiderà a Liberto di avere in cantiere nuovo quadro (che ritrae Camino) per la mostra. Intanto, la pittrice e la giovane Pasamardecideranno di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme definitivamente. Dal canto suo, anche Jacinto sceglierà di cambiare cognome come ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 maggio 2021) Unatorneranno ad animare il pomeriggio di Canale 5 con le loro storyline appassionanti ed intriganti, come spiegano ledi lunedì 24. Ad Acacias continueranno le indagini di Mendez sulla morte di Ursula, mentre in Turchia Sanem sarà protagonista di un colpo di testa che spiazzerà Can. Una, trama puntata lunedì 24: Felipe metterà Genoveva sotto pressione La trama di Unadi lunedì 24racconta che Maite confiderà a Liberto di avere in cantiere nuovo quadro (che ritrae Camino) per la mostra. Intanto, la pittrice e la giovane Pasamardecideranno di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme definitivamente. Dal canto suo, anche Jacinto sceglierà di cambiare cognome come ...

